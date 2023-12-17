«Газпром» за 10 месяцев поставил в КНР 19 млрд куб. м газа по «Силе Сибири»

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
А нашу деревню считают неперспективной и упорно, вот уже больше 10 лет, не хотят газифицировать.
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1 д.
Иван Щукин
Вот смотрю передачи по СВО где показывают разбитые вдребезг деревенские дома и что удивительно во всех этих деревнях видно что у них у всех был трубопроводный газ в отличии от наших деревень и других российских поселений! Чем можно это объяснить, не понимаю! Видно нашему Газпрому ооочень не выгодно газифицировать российские деревни хотя в городах и других крупных поселения, где есть газ, регулярно повышают цены на газ, а сейчас ещё хотят придумать установить в каждой квартире и доме газоанализаторы естественно не бесплатно и не за бесплатное их обслуживание! Только что это даст не понятно, если кто то захочет обогревать газом дом, в отсутствии отключения центрального отопления (для этого и придумали так называемую &quot;среднею температуру за три дня - &quot;дурь не сусветная&quot;), человек просто отключит этот газоанализатор чтоб не мешал обогреваться! Помню как бывший Президент России Медведев уговаривал россиян активнее участвовать в приватизации жилья что в последствии и капремонт этих зданий будет выполнено за счёт государства! И где это обещание, просто ввели ежемесячную плату за кап ремонт в платёжку (большая вероятность что при жизни этого кап ремонта можно и не дождаться) и всё, хотя население платит ещё и за текущий ремонт! Вот он государственный рэкет населения! По ящику всё бла, бла, ....., а на деле всё больше и больше вычищают деньги у населения!Видно население России для нашего правительства является очень крупным нефтяным слоем и надеются что оно бесконечное!
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