Мир на грани катастрофы: вышел тизер семейного фэнтези Павла Лунгина

Кино выходит в прокат 3 октября. «Василиса и хранители времени», реж. Павел Лунгин Кадр из фильма/PR-aгентство «Эффект бабочки»Состоялась премьера тизер-трейлера новой сказки режиссера Павла Лунгина «Василиса и хранители времени».
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