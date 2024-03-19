Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 51 гола отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.