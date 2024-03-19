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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 гола

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 51 гола отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

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