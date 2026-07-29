НГУ разработает ИИ-конструктор документов к 2027 году

НГУ планирует разработать к 2027 году ИИ-сервис для создания юридических документов. Проект, поддержанный Фондом содействия инновациям, сделает правовую помощь более доступной и облегчит защиту прав как гражданам, так и юристам.
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