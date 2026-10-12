🚚 Предприятия стали чаще искать водителей грузовиков ещё в автошколах Бизнес испытывает нехватку водителей большегрузов, в том числе длинномерных фур, поэтому некоторые работодатели приходят в автомобильные школы и проводят собеседования с теми, кто получает категории C и CE.
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