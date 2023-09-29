Русский голос Дамблдора Бочкарев о Майкле Гэмбоне: «Открыл интонации души»

Актер озвучки и народный артист РФ Василий Бочкарев, подаривший голос Альбусу Дамблдору из серий фильма о Гарии Поттере, назвал скончавшегося Майкла Гэмбона замечательным актером, открывшим душу персонажа.
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