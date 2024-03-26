В США судно врезалось в автомобильный мост и обрушило его

Власти Балтимора сообщили о большом числе пострадавших.скриншот видео--> В городе Балтимор в американском штате Мэриленд обрушился автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта после того, как в него врезалось судно-контейнеровоз.
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