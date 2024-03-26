ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ОЧЕНЬ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ В ОФИСЕ МОСКВА-СИТИ ????? МАКС РОРЕШКИН ОЗАБОТИЛСЯ-НАДО ЖЕ "РАВИВАТЬ" ЭКОЕНОМИКУ РФ.....ФСБ разоблачила к...
  • Александр Пятнистый
    Аффтарь просто неумный писака. На Бастрыкине тоже не то генеральская, не то маршальская форма. Но все знают, что пого...Задержана замруко...
  • Искандер
    Давно спрашиваем, какие, на хер, "генералы" (со всеми льготами) в ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ?!Задержана замруко...

В США судно врезалось в автомобильный мост и обрушило его

В США судно врезалось в автомобильный мост и обрушило его

Власти Балтимора сообщили о большом числе пострадавших.скриншот видео--> В городе Балтимор в американском штате Мэриленд обрушился автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта после того, как в него врезалось судно-контейнеровоз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх