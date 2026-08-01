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Лига наций. США сыграют с Польшей в финале, Япония против Словении в матче за 3-е место

2 августа в китайском Нинбо пройдут решающие матчи мужской волейбольной Лиги наций.  Лига наций Мужчины Нинбо, Китай Финал США – Польша – 14.

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