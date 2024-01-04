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Торрес про 2:1 против «Лас-Пальмаса»: «Барса» доминировала. С пенальти все очевидно»

Торрес про 2:1 против «Лас-Пальмаса»: «Барса» доминировала. С пенальти все очевидно»

– Мы доминировали, но нам не хватало последнего паса. Было важно взять три очка. – Что скажете о пенальти в добавленное время? – Думаю, все очевидно, потому что Гюндоган был готов пробить головой, – сказал хавбек «Барсы».

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