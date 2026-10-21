Ременник и Фёдоров заняли третье место в Т3 после пересмотра результатов Abu Dhabi Baja ChallengeСергей РеменникПосле пересмотра результатов первого этапа Abu Dhabi Baja Challenge сезона-2026/2027 экипаж Сергея Ременника и Ярослава Фёдорова занял третье место в категории Т3 и пятое — в объединённой классификации автомобилей Т3 и Т4.
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