Ременник и Фёдоров заняли третье место в Т3 после пересмотра результатов Abu Dhabi Baja ChallengeСергей РеменникПосле пересмотра результатов первого этапа Abu Dhabi Baja Challenge сезона-2026/2027 экипаж Сергея Ременника и Ярослава Фёдорова занял третье место в категории Т3 и пятое — в объединённой классификации автомобилей Т3 и Т4.