Евролига. «Маккаби» – «Фенербахче», «Црвена Звезда» примет «Анадолу Эфес»

В среду, 8 марта, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча. Израильский «Маккаби Тель-Авив» дома встретится с турецким «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес».
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