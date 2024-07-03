Global Look Press Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок действия полномочий которого вышел еще 20 мая.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какой смысл разговаривать с просрочкой, который сам ничего не решает, а только переводит "на мойву" команды из Фашингтона и ГЛандона? Чего путного он хочет услышать от наркопюрера второй свежести? Хочет пообщаться с наркотами - его право, хотя гораздо ближе и безопаснее это сделать дома, в Пиндостане.
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