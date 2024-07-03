ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Какой смысл разговаривать с просрочкой, который сам ничего не решает, а только переводит "на мойву" команды из Фашингтона и ГЛандона? Чего путного он хочет услышать от наркопюрера второй свежести? Хочет пообщаться с наркотами - его право, хотя гораздо ближе и безопаснее это сделать дома, в Пиндостане.