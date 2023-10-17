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    а у нее и нет предков фонов, она фон по мужу. И гинекологом она ни дня не работала, думаю, не сможет правильное отвер...Ковитиди: глава Е...
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WarGonzo: ВСУ атаковали бердянский аэродром, предположительно, ракетами ATACMS

WarGonzo: ВСУ атаковали бердянский аэродром, предположительно, ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины атаковали бердянский аэродром, предположительно, дальнобойными снарядами ATACMS.

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Комментарии
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Александр Николаевич
&quot;Россия с 24 февраля проводит оппперацию.... Разрушено 22 375 Опорных Пунктов противника..... Сегодня практически уничтожен аэропорт в Бердянске. Разрушения и Жертвы имеются.... (по сообщ, СМИ). ! (???????) ! Это начинает достовать.....
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13 час.
Степан Иванов
Странная война. Они могут делать всё, что захотят. А мы?
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12 час.
Н
НС
Ответ от наших им нужен. Чтобы на карачках ползали и рыдали, те которые выживут .  Пострашнее, посильнее, побольнее  удар по фашистам.
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12 час.

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