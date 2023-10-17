Вооруженные силы Украины атаковали бердянский аэродром, предположительно, дальнобойными снарядами ATACMS.
WarGonzo: ВСУ атаковали бердянский аэродром, предположительно, ракетами ATACMS
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
"Россия с 24 февраля проводит оппперацию.... Разрушено 22 375 Опорных Пунктов противника..... Сегодня практически уничтожен аэропорт в Бердянске. Разрушения и Жертвы имеются.... (по сообщ, СМИ). ! (???????) ! Это начинает достовать.....
Ответить
13 час.
Степан Иванов
Странная война. Они могут делать всё, что захотят. А мы?
Ответить
12 час.
Н
НС
Ответ от наших им нужен. Чтобы на карачках ползали и рыдали, те которые выживут . Пострашнее, посильнее, побольнее удар по фашистам.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии