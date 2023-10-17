WarGonzo: ВСУ атаковали бердянский аэродром, предположительно, ракетами ATACMS

Александр Николаевич "Россия с 24 февраля проводит оппперацию.... Разрушено 22 375 Опорных Пунктов противника..... Сегодня практически уничтожен аэропорт в Бердянске. Разрушения и Жертвы имеются.... (по сообщ, СМИ). ! (???????) ! Это начинает достовать.....

Степан Иванов Странная война. Они могут делать всё, что захотят. А мы?