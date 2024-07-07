Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире...

02.07.2024 и 04.07.2024 в УО ´Бобруйский государственный колледж имени А.Е.Ларина´ прошли торжественные церемонии вручения дипломов об образовании выпускникам 2024 года, учащимся учебных групп ХК-34, С-34, ВД-60.
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