Сибирская компания вложит полмиллиарда в расширение производства в Подмосковье

Сибирская компания инвестирует полмиллиарда в расширение машиностроительного завода в Подмосковье. Как правительство региона помогает развивать бизнес, а также о производстве рефрижераторов в интервью 360.
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