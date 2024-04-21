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Халеп отказалась от wild card на турнир в Мадриде

Халеп отказалась от wild card на турнир в Мадриде

Симона Халеп не выступит на турнире в Мадриде, который начнется 23 апреля. Она приняла это решение из-за состояния здоровья, объяснив, что еще не полностью восстановилась, чтобы соревноваться на таком высоком уровне.

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