Сенатор Рогозин: сообщения о слабости ВСУ — фейк! В Киеве распространяют фейки о нехватке солдат ВСУ, чтобы неожиданно начать атаки Глава «Царских волков», сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин заявил «Блокноту», что все сообщения о слабости украинской армии и нехватке солдат — фейки, которые необдуманно подхватили российские СМИ.