Пэрис Хилтон впервые показала дочь: радость материнства и семейные воссоединения Елена ГалицкаяПоп-икона и звезда реалити-шоу, Пэрис Хилтон, не только продолжает завоевывать сердца публики своим талантом и стилем, но и разделить свою радость материнства с фанатами.