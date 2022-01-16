Парадокс: когда деньги нужны – их нет, а когда не нужны, их тоже нет

Тихие университетские стены. В маленьком узеньком, полутемном коридорчике о чем-то с интересом беседуют два почтенных профессора… Вдруг, откуда ни возьмись, по коридору несется взъерошенный студент, налетает на одного, толкает другого, все книжки-тетрадки разлетаются по полу, студент в ступоре останавливается… - Молодой человек! – говорит один из профессоров, - Что Вы себе позволяете?! Налетаете на нас, чуть не сбиваете с ног… Мы с Михаилом Марковичем ведем серьезный научный диспут, обсуждаем серьезнейшие проблемы современности, Вы же совершенно сбили меня с мысли… - Ой, товарищ профессор, простите, извините, только что сдал экзамен, бегу на радостях, ничего не замечая! Обещаю, что больше этого никогда не повторится! - Ну…хорошо…бегите дальше… Обращается к собеседнику: - Уважаемый Михал Маркович, о чем я говорил? Ах, да… Так вот…значит … беру я эту крошку этак за попочку… Если у вас на столе завалялось письмо , на которое вы должны были ответить полгода назад , начните так : " Вот уже шесть месяцев мы читаем и перечитываем Ваше письмо .