Целью израильского удара по Дамаску названо иранское посольство

На фоне ударов по сектору Газа, Ливану и Йемену ВВС ЦАХАЛ также нанесли очередной удар по Сирии. Таким образом, на данный момент Израиль ведёт войну против четырёх стран Ближнего Востока и, опосредованно, ещё и против Ирана.