«Это было для русских?»: мигранты из Таджикистана массово отравились шаурмой в Москве

alik3456 Джексон

А как они БигМаг Жрут? Он же в рот не поместится , также и шаурму лопают... Мода такая , пока не траванёшся... Совет один: Прежде чем откусить шаурму , поднеси к уху и послушай: Не замяукает ли или не запищит ли...