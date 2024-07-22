Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Это было для русских?»: мигранты из Таджикистана массово отравились шаурмой в Москве

«Это было для русских?»: мигранты из Таджикистана массово отравились шаурмой в Москве

Не менее 15 человек отравились шаурмой на севере Москвы – в больницы попали мигранты из Таджикистана и Узбекистана.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Притом всех!
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2 час.
alik3456 Джексон
А как они БигМаг Жрут? Он же в рот не поместится , также и шаурму лопают... Мода такая , пока не траванёшся... Совет один: Прежде чем откусить шаурму , поднеси к уху и послушай: Не замяукает ли или не запищит ли...
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2 час.
Иван Иванов
Когда не доходит через голову, дойдет через руки и ноги, в данном случае - через желудок. Идиотов нужно чем то лечить. Нужно еще в уличный кофе пургена насыпать.
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50 мин.

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