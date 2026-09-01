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test mazurok

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🏫 Новая школа на 800 мест в Феодосии приняла учеников

🏫 Новая школа на 800 мест в Феодосии приняла учеников Учреждение открылось в микрорайоне Челноки. В здании есть библиотека, медпункт, актовый и спортивный залы, мастерские и творческие кабинеты.

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