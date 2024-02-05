Российская САУ «Малка» уничтожила Krab ВСУ на артемовском направлении

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 5 февраля показал боевую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Малка» 3-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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