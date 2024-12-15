Топ-5 женских ожиданий относительно мужчин. Мужчинам читать!

Женщина генетически запрограммирована на эти ожидания. Так складывалось на протяжении всей истории человечества: мужчина – сильный, смелый добытчик, а женщина – хранительница семейного очага, слабая и нежная.
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