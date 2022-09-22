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Пигментные пятна, на выход! Какие процедуры для кожи нужны осенью

Пигментные пятна, на выход! Какие процедуры для кожи нужны осенью

Лето не только пора ярких впечатлений, отдыха и отпусков. Оно еще становится и настоящим испытанием для кожи — из-за яркого солнца, морских прогулок и прочих факторов.

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