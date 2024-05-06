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Вести Севастополь

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Разговоры о важном: «День Победы: 80 лет со дня освобождения Севастополя и Крыма»

День Победы: 80 лет со дня освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиковЭтот день – возможность напомнить о подвиге и героизме, которые проявили наши соотечественники во время Великой Отечественной войны.

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