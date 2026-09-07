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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Летунов о переходе в «Динамо»: «Показалось, что нужно выйти из зоны комфорта. В этом сезоне у нас собирается хорошая команда, способная пройти очень далеко»

Форвард «Динамо» Максим Летунов рассказал, почему принял решение покинуть « Торпедо » и перейти в московский клуб.

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