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Калужские новости

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В тройной аварии на калужской трассе погибли два человека

В тройной аварии на калужской трассе погибли два человека

Накануне, 9 октября, около 19:30 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов столкнулись «Газель», «Деу Матиз» и цементовозНакануне, 9 октября, около 19:30 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов столкнулись "Газель", "Деу Матиз" и цементовоз "Скания".

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