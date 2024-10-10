В тройной аварии на калужской трассе погибли два человека

Накануне, 9 октября, около 19:30 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов столкнулись «Газель», «Деу Матиз» и цементовозНакануне, 9 октября, около 19:30 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов столкнулись "Газель", "Деу Матиз" и цементовоз "Скания".
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