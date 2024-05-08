"Без тыла фронт не удержится". Ветеран – о фашистской оккупации, жестокости и Победе

97-летняя жительница поселка Прутского рассказала amic.ru о своей жизни и работе во время и после войны О ней можно писать книгу или снимать эпохальный исторический фильм: 97-летняя Валентина Максимовна Бордачева пережила раскулачивание, фашистскую оккупацию, работала с самого детства и поднимала целину на Алтае.