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Подоляка предположил, будет ли конец войне на Украине при Трампе

Подоляка предположил, будет ли конец войне на Украине при Трампе

Военный аналитик, блогер Юрий Подоляка предположил, будет ли конец войне на Украине при Трампе. https://listaj.

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