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Лейтенант медслужбы Демина стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов

Лейтенант медслужбы Демина стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов

Лейтенант медицинской службы Ираида Демина неоднократно стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов, проводила подготовительные мероприятия для проведения операций, а также сама в составе операционной бригады ассистировала хирургу.

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