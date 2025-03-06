Лейтенант медслужбы Демина стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов

Лейтенант медицинской службы Ираида Демина неоднократно стабилизировала состояние тяжелораненых бойцов, проводила подготовительные мероприятия для проведения операций, а также сама в составе операционной бригады ассистировала хирургу.
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