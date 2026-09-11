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Татар-информ

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Марат Гатин: У нескольких стран есть интерес провести у себя смену «Аркадаш»

Марат Гатин: У нескольких стран есть интерес провести у себя смену «Аркадаш»

После проведения первой смены международного лагеря «Аркадаш» в Татарстане несколько стран выразили заинтересованность в проведении подобной смены у себя.

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