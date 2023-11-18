Жареная колбаса: чем на самом деле она опасна для здоровья

Традиция варить или жарить колбасу пришла к нам из советского времени. Хотя казалось бы — в чем логика варить уже готовый к употреблению продукт? Впрочем, свой резон у советских хозяек все же был… Дефицит и не только… Товарный дефицит был бичом последних советских десятилетий.