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Стоит ли оснастить дроны-«камикадзе» боевой частью от СПБЭ «Мотив-3»

Стоит ли оснастить дроны-«камикадзе» боевой частью от СПБЭ «Мотив-3»

Появившаяся накануне в Рунете видеозапись того, как ВКС РФ выжигают кассетными боеприпасами целый участок лесного массива где-то в районе Старомайорского, где укрылись позиции ВСУ, произвела весьма сильное впечатление.

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