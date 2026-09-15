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Фестиваль молодежи, оружие в космосе и скандал на Украине: новости 15 сентября

Фестиваль молодежи, оружие в космосе и скандал на Украине: новости 15 сентября

РИА Новости/Константин Михальчевский Тысячи подростков и студентов со всего мира собрались на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, чтобы поговорить о будущем, в США впервые заявили о размещении оружия на орбите, а в Киеве разгорелся новый коррупционный скандал.

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