Фестиваль молодежи, оружие в космосе и скандал на Украине: новости 15 сентября

РИА Новости/Константин Михальчевский Тысячи подростков и студентов со всего мира собрались на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, чтобы поговорить о будущем, в США впервые заявили о размещении оружия на орбите, а в Киеве разгорелся новый коррупционный скандал.