Владимир Путин назвал ликвидацию причин кризиса приоритетом СВО

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин заявил, что результатом специальной военной операции должно стать устранение причин, приведших к нынешнему кризису, а также – создание условий для устойчивого мира и обеспечение безопасности государства.
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