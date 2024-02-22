Бывший секретарь парткома провинции Гуйчжоу арестован

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Бывший секретарь комитета КПК провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ Сунь Чжиган был арестован по подозрению во взяточничестве, сообщили в четверг в Верховной народной прокуратуре /ВНП/ Китая.
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