На Ставрополье приемная мать помогала мужу насиловать трех дочерей

В поселке Коммаяк Ставропольского края задержали женщину, которая на протяжении четырех лет помогала мужу насиловать трех приемных дочерей.
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