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Мадьяр исключил строительство хранилищ для нефтепродуктов Украины в Венгрии

Мадьяр исключил строительство хранилищ для нефтепродуктов Украины в Венгрии

Правительство Венгрии не даст разрешения на строительство хранилища нефтепродуктов для Украины. Петер Мадьяр заявил, что объект не появится ни у границы, ни в другой части страны.

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