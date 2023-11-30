Походы в рестораны и кафе стали дороже обходиться нижегородцам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября, ФедералПресс. На встрече УФНС России по Нижегородской области с представителями ресторанного бизнес-сообщества, которая состоялась 29 ноября, начальник отдела налогообложения доходов физлиц Дмитрий Дворянинов рассказал о росте среднего чека в региональных заведениях общепита.