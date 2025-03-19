В Кировограде прогремел взрыв

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кировограде (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
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