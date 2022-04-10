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Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Венеция» встретится с «Фортитудо» и другие матчи

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей. В Болонье состоится встреча лидеров чемпионата «Виртуса» и «Милана».

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