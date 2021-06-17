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Юным жителям Калужской области вручены паспорта гражданина Российской Федерации

Юным жителям Калужской области вручены паспорта гражданина Российской Федерации

Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Вечный огонь». В церемонии вручения паспортов юным жителям наукограда, достигшим 14-летнего возраста, приняли участие начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.

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