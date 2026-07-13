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Закон, порядок, государство

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В Мордовии работодателю, привлекшему пять иностранных граждан к работе без патентов, назначены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей

Сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия при проведении проверки соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации выявлено пять иностранных граждан, которые осуществляли ремонтные работы в здании букмекерской конторы, расположенном в центре Саранска, без патентов.

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