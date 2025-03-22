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В Рязани прошла защита концепций школьных музеев науки и технологий

В Рязани прошла защита концепций школьных музеев науки и технологий

Мероприятие стало частью инициативы, направленной на популяризацию науки среди молодежи, и прошло в рамках выполнения задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным,В Рязани, на базе Дома молодежи, состоялась презентация проектов школьных музеев естественно-научного и физико-математического профилей.

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