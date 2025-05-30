В России на угрозы Трампа никто срочно не пошёл на компромисс с Вашингтоном. Была лишь попытка "прогнуться" на одной из медийных платформ «партии мира». Это показатель того, как изменилась ситуация в России. ©

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции
- Долларовый миллионер Владислав Тетюхин за свой счет построил Уральский клинический лечебно-диагностический центр
- Неожиданная ‘крыша’: силовики были ошеломлены, узнав, кому позвонил иноземный торговец для решения проблем на нелегальном рынке
Свежие комментарии