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В России на угрозы Трампа никто срочно не пошёл на компромисс с Вашингтоном. Была лишь попытка "прогнуться" на одной из медийных платформ «партии мира». Это показатель того, как изменилась ситуация в России. ©

В России на угрозы Трампа никто срочно не пошёл на компромисс с Вашингтоном. Была лишь попытка "прогнуться" на одной из медийных платформ «партии мира». Это показатель того, как изменилась ситуация в России. ©

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Прочитав статью, пришла к выводу, что даже в собственной команде Трампу вполне возможно ожидать предательство.
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