Правда ли, что россиянам сказали готовиться к новой мобилизации?

Депутат Госдумы призвал российских мужчин готовиться к новой мобилизации, чтобы защитить Родину Россиянам необходимо готовиться к возможной мобилизации, на этом настаивает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.