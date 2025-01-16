Правда ли, что россиянам сказали готовиться к новой мобилизации?

Депутат Госдумы призвал российских мужчин готовиться к новой мобилизации, чтобы защитить Родину Россиянам необходимо готовиться к возможной мобилизации, на этом настаивает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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