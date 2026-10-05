Юрий Бурлачко поздравил кубанских учителей с профессиональным праздником

В День учителя председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко опубликовал в соцсетях поздравление, в котором отметил роль педагогов в воспитании ответственных граждан и высокие результаты кубанских выпускников на экзаменах и в ведущих вузах.