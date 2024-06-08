Патрушев: серьезных последствий для урожая фруктов и ягод от заморозков не будет

Катастрофических последствий для урожая фруктов и ягод из-за заморозков в России не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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