Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США разбомбили в Иране лежавшую 15 лет пустую тару от авиабомб

США разбомбили в Иране лежавшую 15 лет пустую тару от авиабомб

Американцы ударили по военной части аэропорта иранского города Бушер. Как сообщает канал ImpNavigator, в материалах, обнародованных Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM), показано, что был накрыт склад пустой тары от авиабомб.

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