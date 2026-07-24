США разбомбили в Иране лежавшую 15 лет пустую тару от авиабомб

Американцы ударили по военной части аэропорта иранского города Бушер. Как сообщает канал ImpNavigator, в материалах, обнародованных Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM), показано, что был накрыт склад пустой тары от авиабомб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии